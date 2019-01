OM : Balotelli à Marseille, Bertrand Latour crie au génie !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Questionné sur la rumeur envoyant Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille, Bertrand Latour a livré son avis tranché.

Après avoir raté le coche lors du dernier mercato estival, le club phocéen a donc décidé de relancer le dossier Balotelli cet hiver. En difficulté à l'OGC Nice, où Patrick Vieira l'a mis au placard ces dernières semaines, l'attaquant italien est en quête d'un nouveau challenge durant ce mois de janvier. De son côté, l'OM recherche encore et toujours son fameux grand attaquant, puisque Mitroglou et Germain continuent de décevoir. Par conséquent, Marseille et Super Mario pourraient très vite converger dans le même sens. Et d'après Bertrand Latour, l'arrivée du buteur de 28 ans serait une très bonne nouvelle pour la formation olympienne.

« Balotelli fait partie des joueurs susceptibles de renforcer l'effectif de l'OM. Son prix est attractif, surtout s'il résilie son contrat à Nice. Malgré ses derniers mois compliqués à l'OGCN, Balotelli est un attaquant de haut niveau. Compte tenu de sa situation, Marseille peut difficilement trouver mieux que Balotelli sur le marché. Un avant-centre de bon niveau, ça coûte 20 millions d'euros, sans parler du salaire. Là, le tarif ne sera pas pareil, même avec une grosse prime à la signature. À cause de ses défauts, Balotelli reste dans les cordes de l'OM. Ce serait une bonne pioche. À Marseille, le public est volcanique, comme le joueur. Il aurait tout pour réussir à l'OM. Et le vestiaire a besoin de lui. C'est un buteur capable de mettre des ballons au fond », a lancé, sur La Chaîne L'Equipe, le journaliste, qui pense donc que l'OM a bien raison d'insister avec un joueur qui lui a causé du tort l'été dernier. Mais pour que ce dossier arrive à une issue positive, Balotelli devra d'abord trouver un terrain d'entente avec Nice avant de se mettre d'accord avec l'OM. Pas si simple, surtout avec un certain Mino Raiola dans les pattes...