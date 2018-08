OM : Balotelli à l'OM, deux très mauvaises nouvelles arrivent d'Italie

Dans : OM, Mercato, Serie A, Ligue 1.

La venue de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille semble se compliquer de jour en jour. Et ce jeudi, deux informations en provenance d'Italie n'incitent pas vraiment à la confiance concernant la signature de l'attaquant italien de Nice à l'OM. C'est d'abord le Torino qui serait entré en contact avec Mino Raiola afin de connaître la situation de Mario Balotelli et les exigences à la fois du joueur, mais également de Nice. Et si ces premières discussions ne sont pas très avancées, le salaire de Super Mario étant un frein pour le club de Turin, un autre candidat se fait de plus en plus insistant.

Et c'est TMW qui en dit plus sur ce sujet. « Dans les dernières heures, Parme est revenu à la charge sur la piste Mario Balotelli, une opération rendue pourtant compliquée par les exigences financières importantes de Nice et celles du joueur lui-même. Aucune offre officielle n’a été faite pour le moment, mais le club et l’entourage de Mario Balotelli vont plutôt essayer de comprendre la faisabilité d'un tel accord (...) Dans les prochains jours, une réunion entre les parties pourrait être organisée », annonce le média spécialisé dans le mercato italien. Et si le Torino n'a pas totalement les moyens de ses ambitions, il en va autrement pour Parme.