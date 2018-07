OM : Balotelli à l’OM, deux complications XXL

Dans : OM, Mercato.

Même ceux qui espéraient une grosse surprise avec un indice positif au sujet de la venue de Mario Balotelli lors de la soirée de lancement de la marque PUMA à Marseille se doutaient bien qu’un tel transfert ne pouvait que s'éterniser.

En discussions ouvertes avec l’OM depuis plusieurs semaines, le clan de l’international italien fait inévitablement durer le suspense et surtout monter les enchères. A ce petit jeu, Mino Raiola est imbattable, au point de faire tourner en bourrique les dirigeants provençaux. Les deux dernières informations révélées par Gianluca Di Marzio montrent en tout cas l’étendue du chemin qu’il reste à parcourir pour voir Super Mario sous le maillot marseillais. Tout d’abord, l’ancien de Liverpool a reçu une incroyable proposition venant de Chine, avec un salaire de 30 ME par an proposé pour le convaincre de faire le grand saut.

Bonne nouvelle pour l’OM, Balotelli veut rester en Europe et signer dans un club compétitif et ambitieux dans un championnat majeur. Néanmoins, nul doute que son agent en profitera pour rappeler qu’on ne refuse pas une telle offre pour descendre trop bas. L’autre information révélée par le journaliste spécialisé est beaucoup moins réjouissante. Faute d’accord sur le salaire de l’attaquant relancé à Nice, le clan Balotelli a demandé à l’OM de travailler sur un contrat d’une année seulement. Cela rendrait l’indemnité de transfert (10 ME) et son futur salaire difficiles à digérer pour l’OM, qui ne s’y retrouverait pas et aurait de grandes chances de retrouver une situation similaire dans un an. Une preuve que ce dossier n’en finit plus de se compliquer, même si Jacques-Henri Eyraud savait bien que l’affaire serait difficile à boucler. Peut-être pas à ce point.