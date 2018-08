OM : Balotelli à l'OM ? Courbis jette un gros froid

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Cela fait plusieurs semaines que le recrutement d’un avant-centre est évoqué à l’Olympique de Marseille.

Le nom de Mario Balotelli est régulièrement associé au club phocéen. Un nom qui a longtemps fait l’unanimité chez les supporters de l’OM. Mais depuis, les négociations ont traîné en longueur et l’Italien de 27 ans (et son agent) ont agacé tout le monde. Du côté des observateurs, on commence également à se demander si ce transfert serait profitable à Marseille. Consultant pour RMC, Rolland Courbis a évoqué le mercato marseillais. Et selon lui, le recrutement d’un avant-centre et donc de Super Mario n’est pas indispensable.

« Ce n'est pas obligatoirement un besoin d'avoir un grand buteur à l'OM. Quand on parle de plus, ça dépend aussi de qui tu prends et ça dépend aussi de ce que tu considères être un grand avant-centre. Suivant le nom que tu me dis, et bien effectivement tu n'as peut-être pas besoin de récupérer ce joueur-là qui se rajoute aux joueurs que tu as déjà. Balotelli, c’est un pari. Un pari, ça peut se gagner tout comme ça peut se perdre. Qu’il s’impose à Marseille, pourquoi pas. Mais ce n’est pas gagné d’avance » a confié l’ancien entraîneur de Montpellier, pour qui Valère Germain et Kostas Mitroglou peuvent porter l’attaque de l’OM, même si un Mario Balotelli à 100 % leur serait sans doute supérieur… Mais le pari est très risqué pour le récent 4e de Ligue 1.