OM : Balotelli à l'OM, ça peut faire très mal et c'est un spécialiste qui le dit

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, OGCN.

Tout proche de signer avec l’Olympique de Marseille au mercato, Mario Balotelli va offrir une solution supplémentaire à Rudi Garcia sur le front de son attaque. Et ce ne sera pas du luxe, l’entraîneur marseillais étant lassé par le comportement de Mitroglou et non-satisfait des prestations de Germain, malgré l’excellent état d’esprit de ce dernier. Cela ne veut pas dire pour autant que Balotelli fera automatiquement mieux que les deux attaquants actuellement en place, même si l’attaquant transalpin est logiquement d’un calibre bien supérieur. Entraîneur adjoint de l’Equipe de France, Guy Stéphan a été interrogé à ce sujet sur TF1.

Et pour le bras droit de Didier Deschamps, il est évident que l’attaquant de l’OGC Nice peut faire un bien fou à Marseille durant cette deuxième partie de saison. « Balotelli ? C’est aux dirigeants de l’OM de choisir. S’il est en plein possession de ses moyens c’est une bonne pioche. Ça rentre dans une dynamique d’équipe. Il faut qu’il y ait un équilibre entre attaque et défense. Ça n’a pas toujours été le cas cette année » a confié celui qui a été l’entraîneur adjoint de Didier Deschamps à Marseille, et qui est donc bien placé pour donner son opinion sur le sujet. Reste désormais à voir si le numéro 9 du Gym retrouvera des jambes dans la cité phocéenne. Si c’est le cas, alors le Stade Vélodrome pourrait vite être en ébullition.