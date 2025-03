OM ‍: Balerdi lui fait très peur, Roberto De Zerbi l'avoue

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Suspendu à Auxerre lors de la lourde défaite de l’OM il y a une semaine, Leonardo Balerdi était de retour contre Nantes ce dimanche (2-0). L’Argentin a une fois de plus prouvé qu’il était indispensable à son équipe.

Nommé capitaine de l’Olympique de Marseille par Roberto De Zerbi au début de la saison, Leonardo Balerdi a mis un peu de temps pour digérer ce nouveau statut. Mais à présent, l’international argentin a retrouvé le niveau qui était le sien la saison dernière et s’impose plus que jamais comme le taulier de la défense de l’OM. Son absence à Auxerre il y a une semaine lors de la déroute olympienne a d’ailleurs été très préjudiciable. Au contraire, son retour dans le onze de départ ce dimanche face à Nantes a redonné de la stabilité à l’équipe marseillaise. L’ancien défenseur du Borussia Dortmund a récupéré 12 ballons, plus haut total du match. Et après la victoire de l’OM au Vélodrome, son entraîneur Roberto De Zerbi a couvert Leonardo Balerdi de louanges… avec une crainte, tout de même.

Balerdi indispensable à l'OM, les mots forts de De Zerbi

Je préfère cet OM avec Leo Balerdi. pic.twitter.com/2YXqaIqQn0 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 2, 2025

Celle de voir de très grosses formations européennes se pencher sur le défenseur de 26 ans lors du prochain mercato. « J'espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe » a d’abord commenté l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo en conférence de presse au sujet de son capitaine, avant de poursuivre. « C'est quelque chose à quoi je pense presque tous les soirs quand je me couche. Je pense à combien c'est un joueur extraordinaire et j'espère vraiment qu'il passe sous le radar des grosses équipes » a glissé Roberto De Zerbi, qui risque au contraire d’attirer la lumière sur Leonardo Balerdi avec de telles déclarations. Le coach de l’OM peut toutefois dormir tranquille, puisque le défenseur argentin a récemment prolongé jusqu’en juin 2028, avec la ferme intention de briller en Ligue des Champions sous les couleurs marseillaises la saison prochaine.