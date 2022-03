OM : Bakambu, son salaire ahurissant fait tousser

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet hiver, Pablo Longoria a recruté deux joueurs libres à l’OM : le défenseur Sead Kolasinac et l’attaquant Cédric Bakambu.

Le plus souvent remplaçants depuis leur arrivée à l’Olympique de Marseille au mois de janvier, Sead Kolasinac et Cédric Bakambu grappillent de plus en plus de temps de jeu. Leur adaptation se déroule à merveille et Jorge Sampaoli les utilise de manière plus fréquente au fil des semaines. C’est notamment le cas pour Cédric Bakambu, titulaire à Bâle jeudi en Europa Conférence League et décisif lors de son entrée en jeu face à Nice dimanche soir dans un Vélodrome en fusion avec le but du 2-0 dans les dernières minutes. Libre depuis son départ de la Chine, Cédric Bakambu n’a pas coûté d’indemnité de transfert à l’OM cet hiver. En revanche, le salaire de l’ex-attaquant de Villarreal est colossal à en croire les estimations du journal L’Equipe, qui place Cédric Bakambu tout en haut du classement des salaires à Marseille.

📊Le top 10 des salaires mensuels bruts à l’OM :



Bakambu/Milik 400 000€

Payet 350 000€

Saliba 310 000€

Gerson 300 000€

Lopez 270 000€

Mandanda 260 000€

Under 250 000€

Alvaro/Caleta-Car/Rongier 240 000€



Le salaire moyen mensuel brut est de 226 000€.

(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/pSECn6VTvd — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 21, 2022

Bakambu, un salaire XXL à Marseille

Selon le quotidien national, le salaire de Cédric Bakambu à l’Olympique de Marseille est le même que celui d’Arkadiusz Milik. Les deux hommes émargeraient à environ 400.000 euros par mois en Provence, ce qui semble plutôt logique pour l’international polonais mais beaucoup plus surprenant pour Cédric Bakambu. En réalité, cette somme inclus certainement la prime à la signature du joueur, arrivé libre de tout contrat à Marseille et dont la prime est sans doute étalée dans le temps en étant incluse dans le salaire. De plus, et comme cela avait été indiqué dès la signature de Cédric Bakambu à Marseille, l’international congolais ne touche pas encore ce salaire. En raison des restrictions imposées par la DNCG, un report d’une partie des émoluments de l’ancien Sochalien a été acté au moment de sa signature. Cédric Bakambu touchera la différence à la fin de la saison. Dans le classement des salaires marseillais, il se place devant Payet, Saliba, Gerson, Lopez, Mandanda et Ünder qui figurent également dans le top 10.