OM-ASSE : Nagatomo en tribunes, le casse-tête de Villas-Boas

Jeudi soir, c’est un Olympique de Marseille très amoindri qui va accueillir l’AS Saint-Etienne en match en retard de la première journée de Ligue 1.

La formation d’André Villas-Boas va payer au prix fort la bagarre de fin de match contre le Paris Saint-Germain puisque Jordan Amavi et Dario Benedetto, exclus au Parc des Princes, sont automatiquement suspendus pour cette rencontre. Deux absences de taille pour André Villas-Boas, d’autant plus que le coach portugais pourrait également être contraint de composer sans Bouna Sarr ni Morgan Sanson, dont les retours sont espérés, mais qui demeurent incertains. Enfin, l’OM ne pourra pas non plus s’appuyer sur Yuto Nagatomo afin de compenser l’absence de Jordan Amavi, comme expliqué via son compte Twitter par le journaliste de RMC, Florent Germain.

« J’ai vérifié mais je n’avais que peu de doutes : effectivement Nagatomo non qualifié pour OM-ASSE (jeudi soir, J1 de Ligue 1) car il n’avait pas signé quand le match était programmé. Et Amavi + Benedetto suspendus jeudi, c’est le règlement » a fait savoir le correspondant permanent de la radio à Marseille. Une règle qui vaut aussi pour le PSG, qui ne peut pas solliciter Alessandro Florenzi face à Metz par exemple.

Autant dire que si Bouna Sarr venait à déclarer forfait, André Villas-Boas se trouverait alors dans l’obligation de bricoler pour le poste de latéral gauche. Inutilisé en préparation en raison d’une blessure au genou et promis à un départ, Christopher Rocchia pourrait être aligné d’entrée. A moins que le coach olympien ne mise sur Hiroki Sakaï à gauche et sur la polyvalence d’un jour de Lucas Perrin ou de Leonardo Balerdi à droite. Quoi qu’il en soit, André Villas-Boas risque d’avoir de gros maux de tête d’ici à jeudi soir afin de composer sa défense pour la rencontre face à Saint-Etienne…