OM : Après Kamara, Caleta-Car va défier Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car dispose de deux offres en provenance d’Angleterre. Mais le défenseur central n’est pas pressé de partir et n’écarte pas la possibilité d’aller jusqu’au bout de son contrat en juin 2023.

La situation n’a pas changé pour Duje Caleta-Car. Poussé vers la sortie l’été dernier, le défenseur central de l’Olympique de Marseille l’est encore un peu plus pendant ce mercato estival. Et pour cause, le Croate arrive à un an de la fin de son contrat. Etant donné qu’une prolongation n’est pas d’actualité, cette fenêtre représente l’une des dernières opportunités de récolter de l’argent sur son transfert. Le club phocéen peut même envisager un montant intéressant pour cette opération.

Info #MercatOM peut-être pas le fait du club, plus d’un agent qui cherche à tirer son épingle du jeu, mais dossier Duje Caleta-Car à l’étude du côté de Séville. Les Andalous étaient chauds sur le dossier en 2018, missionnant même son compatriote Rakitic, depuis de retour au club pic.twitter.com/jPdIMWeive — Romain Canuti (@romcanuti) May 27, 2022

Les 19 millions d’euros investis en 2018 ne seront probablement pas récupérés. Mais Duje Caleta-Car, qui n’a pas été écarté par l’entraîneur Jorge Sampaoli cette saison, a gardé un statut de titulaire et une certaine cote sur le marché. La preuve, le média Football Club de Marseille affirme que l’ancien joueur de Salzbourg a déjà reçu deux propositions concrètes en provenance d'Angleterre. L'une vient de West Ham, septième de Premier League et demi-finaliste de la Ligue Europa. Tandis que l’autre offre a été transmise par Crystal Palace, entraînée par le Français Patrick Vieira.

L'OM va mettre la pression

Mais d’après nos confrères, ces clubs n’ont pas l’air d’emballer Duje Caleta-Car. Le Marseillais refuse de se précipiter et n’écarte pas l’idée d’aller au bout de son contrat en 2023. Autant dire que cette perspective risque d’agacer le président Pablo Longoria, qui n’a pas du tout apprécié le départ libre de Boubacar Kamara cet été. L’international croate peut donc s’attendre à une forte pression de ses dirigeants pour qu’il accepte l’une des propositions reçues. Déjà un dossier important pour le nouveau directeur du football Javier Ribalta.