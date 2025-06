OM ‍: Antonello arrive avec l’Arabie Saoudite, annonce imminente

Dans : OM.

L’OM a officialisé il y a quelques jours l’arrivée de son nouveau directeur général Alessandro Antonello. L’ancien dirigeant de l’Inter pourrait être à l’origine de la venue de l’Arabie Saoudite à l’OM selon un spécialiste.

L’Olympique de Marseille sous pavillon saoudien, c’est un peu un serpent de mer depuis plusieurs années. Le journaliste Thibaud Vézirian n’a pourtant jamais lâché l’affaire. Malgré les critiques des supporters olympiens, le spécialiste du dossier est plus convaincu que jamais qu’un changement de propriétaire est imminent en Provence. Un élément récent a renforcé sa conviction, comme il l’a détaillé dans sa dernière vidéo sur YouTube. Pour l’ex-journaliste de la Chaîne L’Equipe, la nomination d’Alessandro Antonello au poste de directeur général de l’OM n’est pas un hasard. Au contraire, l’ex-dirigeant de l’Inter, qui a contribué à plusieurs changements de propriétaire chez les Nerazzurri, est un homme bien connu du fonds d’investissement saoudien.

Antonello à l'OM pour faire venir l'Arabie Saoudite

« Cette arrivée est majeure dans l’envol que prend l’Olympique de Marseille, un envol inéluctable avec l’officialisation de cession qui pointe le bout de son nez et tant mieux pour le football français et la ville de Marseille. Alessandro Antonello devient directeur général de l’OM, c’est un poste clé et stratégique. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pour autant, cet homme est un fin stratège. Il a mené depuis 2013 l’Inter vers un retour au sommet. Il a surtout accompagné Suning vers Zang, puis Zang vers Oktree. Les fonds d’investissement, il les connaît » a d’abord lancé le spécialiste de la vente de l’OM, avant de poursuivre.

« C’est quelqu’un qui manie l’art des négociations avec un énorme succès et il est immensément respecté, notamment au Moyen-Orient, où il a tissé des liens étroits. Son arrivée est officielle et on peut désormais parler de liens très étroits entre l’OM et l’Arabie Saoudite avec une trajectoire inéluctable. Alessandro Antonello est un expert dans les transitions de gouvernance. C’est un nom très connu en Arabie Saoudite. Encore récemment, il a travaillé pour des fonds saoudiens. Ce n’est donc pas un hasard de le voir arriver à Marseille en juin 2025 » estime Thibaud Vézirian, intimement convaincu qu’Alessandro Antonello va permettre à l’Olympique de Marseille et à son patron Frank McCourt de finaliser la vente du club à l’Arabie Saoudite. Chacun se fera son avis sur la question, mais impossible de nier en tout cas que c’est un gros poisson chez les dirigeants du football européen que Pablo Longoria a réussi à faire venir en la personne d’Alessandro Antonello.