OM : Andréa Belotti, le bon plan du mercato tombe à l'eau

Dans : OM.

Par La Rédaction

Un temps annoncé proche de l’OM, Andrea Belotti pourrait finalement tourner le dos à Pablo Longoria et Frank McCourt et rejoindre un club italien.

L’OM pensait avoir trouvé son grand attaquant. Mais finalement, l’opération semble plus compliquée qu'au préalable. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Torino cet été, Andrea Belotti est l’un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Le buteur de 28 ans peut s’engager où il le souhaite et a, pendant un temps, été très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Signer un attaquant aussi efficace que Belotti pour 0 euro aurait bien aidé Marseille à remplir ses objectifs de cette nouvelle saison. Car la formation d’Igor Tudor compte bien accrocher un nouveau podium en Ligue 1 et faire honneur aux supporters marseillais en Ligue des Champions. Mais selon les informations du journal La Repubblica, il ne faudra pas compter sur l’homme qui a inscrit 113 buts avec le Torino en 251 rencontres puisque c’est bien l’AS Roma de José Mourinho qui est sur le coup et qui a désormais une longueur d’avance sur Pablo Longoria.

Belotti à Rome, le coup de massue pour l’OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andrea Belotti (@gallobelotti)

Recruter un avant-centre va devenir urgent à l’OM. Car avec la rumeur du départ d’Arkadiusz Milik au Borussia Dortmund, Pablo Longoria pensait avoir trouvé son remplaçant pour un maigre coût. Finalement, le journal romain confirme qu’Andrea Belotti a été séduit par le salaire proposé à l’AS Roma, à savoir 3 millions d’euros par mois. Ainsi, l’international italien (44 sélections) devrait former un trio de feu en attaque avec l'Anglais Tammy Abraham et la recrue phare du club de la Louve, Paulo Dybala. L’OM doit désormais s’activer pour trouver un autre buteur de classe mondiale parce que la reprise de la Ligue 1, c’est pour très bientôt, à savoir le 7 août contre le Stade de Reims.