OM ‍: Amine Gouiri veut se venger contre l’OL

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Formé à l’OL, la nouvelle recrue marseillaise Amine Gouiri n’a jamais vraiment eu sa chance à Lyon, un club qu’il a quitté en 2020 après avoir disputé seulement 15 matchs avec les professionnels.

L’OM reçoit l’OL ce dimanche au Vélodrome, une première rencontre qui sera forcément très spéciale pour Amine Gouiri sous les couleurs marseillaises. Nouvel attaquant du club phocéen, l’ancien Rennais va retrouver son club formateur. Et si l’international algérien a peu de chances d’être titulaire, la rencontre aura forcément un goût spécial pour lui. Dans son édition du jour, La Provence revient justement sur le parcours d’Amine Gouiri à l’OL. Considéré comme l’un des meilleurs jeunes du club rhodanien, celui qui a maintenant 24 ans n’a jamais vraiment eu sa chance dans le Rhône. Après une rupture des ligaments croisés et alors qu’il n’avait disputé que 15 matchs à Lyon, il a été vendu à Nice pour 7 millions d’euros en 2020.

Bienvenue à Marseille 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/15vTzbsOPv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2025

Un parcours qui laisse forcément un goût d’inachevé à Amine Gouiri, lequel aura à coeur de briller ce dimanche soir lors de l’Olympico selon Manuel De Almeida, ex manager-général de l’OL et proche de la famille du néo-Marseillais. « Au fond de lui, il gardera une petite cicatrice. Il aurait aimé réussir à l’OL, mais cette blessure l’a fait manquer le train. Maintenant, place à Marseille, une très bonne chose. Des dirigeants à l’entraîneur, tout est réuni pour lui faire franchir un cap. C’est un garçon qui a constamment besoin de challenge pour se relancer et progresser » a-t-il glissé dans le quotidien local marseillais. Probablement appelé à entrer en jeu en cours de match dimanche face à l’OL, Amine Gouiri aura sans doute une envie particulière de briller pour sa première sous le maillot marseillais. Dans le camp lyonnais, on redoute déjà de croiser un ancien de la maison, l’OL ayant pris l’habitude ces dernières années de faire briller ses anciens joueurs lorsqu’ils croisent de nouveau la route de Lyon.