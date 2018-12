OM : Ambitieux, Zubizarreta prépare un gros coup pour l'été prochain

Dans : OM, Mercato.

En crise avant la trêve, l’Olympique de Marseille compte sur le mercato hivernal pour se relancer. Mais aussi pour calmer ses supporters.

Après l’humiliation en Europa League, le public du Vélodrome attend un gros coup signé Andoni Zubizarreta. Mais les fidèles du club phocéen devront peut-être patienter jusqu’à l’été prochain. En effet, le directeur sportif de l’OM garde un œil attentif sur le FC Barcelone, son ancien club où évolue Munir El Haddadi (23 ans). Contrairement à ce qui était annoncé, le dirigeant n’a pas l’intention de négocier avec le champion d'Espagne. A en croire Mundo Deportivo, Zubizarreta aurait prévu d’attendre la fin du contrat de l’attaquant en juin prochain pour tenter de le recruter gratuitement !

Un plan très ambitieux et risqué compte tenu de la longue listes de prétendants à l’affût. Pour rappel, le Blaugrana intéresse également le FC Séville, le Betis, le Celta Vigo et Alavés, sans parler de ses admirateurs à l’étranger. Autant dire que certains d’entre eux passeront à l’action en janvier. Autre danger pour l’OM, Munir El Haddadi négocie toujours une prolongation avec le Barça. D’ici la fin de la saison, les deux parties pourraient bien trouver un accord et faire capoter le plan de Zubizarreta.