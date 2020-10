OM : Amavi, le nouvel homme fort de Marseille !

Dans : OM.

Jordan Amavi a été désigné joueur du match lors d'OM-Bordeaux, et pour André Villas-Boas la performance de l'ancien niçois est la confirmation que Marseille a un atout majeur en plus.

Arrivé au mercato 2017 à l’Olympique de Marseille, après un passage à Aston Villa où il n’aura pas eu l’occasion de briller en raison d’une grave blessure au genou, Jordan Amavi a retrouvé ses couleurs sous le maillot de l’OM. Et l’époque où les prestations du latéral étaient accueillies par des huées des supporters marseillais est clairement révolue (même dans un stade à huis clos). Samedi soir, face aux Girondins de Bordeaux, Jordan Amavi a rendu une copie parfaite ou presque, avec en plus un but à son actif. Et cette prestation a été remarquée, puisque le défenseur de l’Olympique de Marseille a été élu joueur du match. Au moment d’analyser la prestation de son joueur, André Villas-Boas avouait son énorme satisfaction.

Pour l’entraîneur portugais de l’OM, Jordan Amavi confirme en effet tout le bien qu’il pense de lui. « Amavi, il est incroyable. Il avait déjà fini la saison dernière à un très haut niveau, maintenant il se trouve avec une confiance extrême. Il défend bien, il saute bien, il marque de la tête. D'habitude on ne le laisse pas monter, mais les deux fois où on l'a laissé, il a marqué, comme l'an dernier déjà contre Bordeaux. Il va vite, il joue bien avec les deux pieds, j’espère qu'il va continuer comme ça, c'est une bonne chose », a reconnu André Villas-Boas, conscient de l’apport que peut avoir Jordan Amavi dans la perspective de la Ligue des champions qui débute pour l’Olympique de Marseille par un déplacement en Grèce pour y défier l’Olympiakos.