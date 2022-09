OM : Alexis Sanchez, Laure Boulleau en fait des cauchemars

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines, l'OM annonçait la venue dans ses rangs d'Alexis Sanchez. Une arrivée qui avait laissé Laure Boulleau assez dubitative.

A l'OM, on peut se féliciter de la forme d'Alexis Sanchez. Encore buteur face au LOSC ce samedi soir, le Chilien de 33 ans prouve qu'il est encore au niveau d'un club comme Marseille. Pourtant, lors de son arrivée libre en provenance de l'Inter, certains observateurs ne croyaient pas Sanchez capable de faire des merveilles à l'OM. Laure Boulleau en faisait partie, elle qui avait indiqué sur le plateau du Canal Football Club : « Je ne suis pas ultra convaincue par cette idée. (…) J’ai l’impression depuis quatre ans qu’il est un peu l’ombre de lui-même ». Mais forcément, les fans de l'OM n'ont pas la mémoire courte et certains d'entre eux vont assez loin sur les réseaux sociaux. En effet, Laure Boulleau est aujourd'hui victime de cyber-harcèlement par des amoureux du club phocéen.

Laure Boulleau et Alexis Sanchez, ça va trop loin

J’espère que ce soir tu fera le boulleau Laure en disant que Sanchez est fort https://t.co/Gb07D03iIh — Sabuza ⚔️ (@NicoB28874257) September 11, 2022

Et certains commentaires vont loin, puisqu'en plus de réflexions sexistes, la consultante reçoit également des menaces. Forcément, après le nouveau but de Sanchez le week-end dernier au Vélodrome contre Lille, les invectives ont continué. On pouvait notamment voir comme commentaires sur Twitter : « Laure Boulleau a JAMAIS regardé un match de l’Inter, la dernière fois qu’elle avait vu Sanchez c’était à Arsenal mais comme à la télé ils sont obligés de répondre sur tous les sujets, elle prend la FOUDRE chaque semaine Mais c’est mérité dsl Laure fallait dire que tu savais pas » ; « Les attaques systématiques contre Boulleau après chaque bonne sortie de Sanchez sont affligeantes. Oui elle s’est plantés (encore qu’il faudra voir sur la durée) mais son avis était partagé par beaucoup sur les plateaux et les réseaux. Et pourtant il n’y a qu’elle qui ramasse » ; « Mdr Laure Boulleau qui se fait fusiller à chaque but de Sanchez trop bon » ou encore « A chaque fois qu’Alexis marque je pense à Laure Boulleau et à comment elle a osé résumer les qualités de Sanchez par « sa grinta, son énergie » et que sans ça selon elle, c’est un joueur moyen ». Si Laure Boulleau n'a pas officiellement réagi à la vague de moqueries ou autre à son égard depuis quelques semaines, la consultante a pu recevoir le soutien récent de Vanessa Le Moigne, consternée par le manque d'éducation de certains, même si Twitter est impitoyable et ne laisse jamais de chance de faire amende honorable.