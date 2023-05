OM : Alexis Sanchez humilié par Stéphane Guy

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé l'été dernier à l'OM, Alexis Sanchez s'est immédiatement rendu indispensable pour le club phocéen en tenant le rôle du leader offensif. Néanmoins, alors qu'il est en fin de contrat, le Chilien ne doit pas être prolongé pour Stéphane Guy.

Star mondiale lorsqu'il évoluait à Arsenal ou au FC Barcelone, Alexis Sanchez a ensuite connu des passages plus compliqués, d'abord à Manchester United puis à l'Inter Milan. À Marseille, le Chilien a déjà inscrit 18 buts dont 14 en Ligue 1. Un total presque supérieur à son passage chez les Nerazzurri, bien qu'il soit resté trois ans là-bas. Alors qu'il ne reste plus que trois journées de championnat, l'OM est troisième et espère pouvoir dépasser Lens afin d'éviter un barrage en Ligue des Champions. Les espoirs marseillais reposent sur Alexis Sanchez qui, en fin de contrat, pourrait quitter Marseille à l'issue de la fin de la saison. Si les supporters attendent une prolongation, Stéphane Guy estime que le joueur de 34 ans n'est pas la meilleure option pour l'OM qui pourrait trouver un attaquant plus fort.

Stéphane Guy assume, il n'est pas impressionné par Alexis Sanchez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« Sans vouloir dire du mal de Sanchez, il y a 12 attaquants en Ligue 1 qui ont marqué plus de buts que lui cette saison. 14 buts pour un numéro 9 à l'OM, il n'y a pas quoi se taper le cul par terre. Sans lui, l'OM n'est pas la même équipe, je suis d'accord. Je ne pensais même pas qu'il était capable de faire une saison pleine comme il fait là. Par rapport à ce que je voyais de lui en Angleterre et en Italie » a déclaré le journaliste sur RMC Sport, dans l'After Foot, au sujet du niveau d'Alexis Sanchez. Pour Stéphane Guy, la saison de double vainqueur de la Copa America n'est pas aussi incroyable que ça. Le consultant a ensuite évoqué la prolongation du Chilien avec quelques réserves. « Et là, que vont dire les dirigeants ? Est-ce qu'on prolonge Sanchez parce qu'il a un bon rendement ? Mais qu'est-ce que je construis avec lui ? Sinon, l'argent que l'on met sur lui, on peut le mettre sur un autre attaquant d'un autre standing » a confié l'ancien commentateur de Canal +, visiblement pas emballé à l'idée de prolonger Alexis Sanchez, pourtant considéré comme le meilleur joueur de la formation phocéenne cette saison.