OM : Accord trouvé pour la venue de Maksimovic

Libre de tout engagement après la fin de son contrat avec Naples, Nikola Maksimovic a trouvé un accord pour rejoindre l’OM.

Rarement l’OM n’aura autant recruté, et encore moins au seul poste de défenseur central. Désireux de jouer à trois axiaux, Jorge Sampaoli a demandé des arrivées à ce niveau, et il a clairement obtenu gain de cause avec le transfert définitif de Leonardo Balerdi, le prêt de William Saliba et la signature de Luan Peres. A cela s’ajoutent les présences d’Alvaro et de Caleta-Car, sans compter la possibilité pour Boubacar Kamara d’évoluer à ce poste. Résultat, des départs sont toujours possibles, notamment parce que le Croate comme le Français possèdent un bon de sortie au mercato. Mais c’est une nouvelle arrivée qui est travaillée actuellement par Pablo Longoria. Le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio annonce en effet que Nikola Maksimovic est bien parti pour rejoindre l’OM.

Le défenseur central serbe a terminé son contrat avec Naples, et se retrouve donc à 29 ans avec la possibilité de choisir librement sa prochainement destination. Bien évidemment, cette possibilité a attiré du beau monde, et Séville comme West Ham ont longtemps eu le dessus. Mais selon l’insider italien, l’Olympique de Marseille est passé devant et a trouvé un accord salarial avec l’ancien du Spartak Moscou, qui avait rejoint Naples pour 8 ME en 2018. Tout serait donc bouclé entre l’OM et le joueur formé à l’Etoile Rouge de Belgrade, mais Pablo Longoria lui aurait quand même demandé d’attendre au moins une vente ou deux pour finaliser cette opération comptable. Une petite prise de risque si jamais le défenseur central venait à trouver le temps long, surtout que Séville n’a pas dit son dernier mot. Attention donc à ne pas jouer au plus malin, même si, après avoir acheté quasiment 10 joueurs, l’OM a absolument besoin de faire quelques ventes pour réenclencher la marche avant au mercato.