OM : A l'affût, Zubizarreta surveille ce dossier offensif à 10 ME

Le mercato approche et du côté de l’Olympique de Marseille, on sait qu'il sera forcément très mouvementé, que l’équipe de Rudi Garcia se qualifie ou non pour la Ligue des Champions. Dans le secteur offensif, il pourrait notamment y avoir du changement avec les possibles départs de Florian Thauvin ou encore de Mario Balotelli et des indésirables comme Clinton Njie. Pour palier à tous ces potentiels départs, Andoni Zubizarreta et son équipe de scouts prospectent. Et selon la presse turque, un joueur a d’ores et déjà retenu l’attention du directeur sportif marseillais.

Il s’agit d’Henry Onyekuru, prêté par Everton à Galatasaray, et qui flambe du côté de la Turquie cette saison. Avec 12 buts et 3 passes décisives, l’attaquant nigérian a tapé dans l’œil de l’Olympique de Marseille, annonce Fotomac. Reste que ce dossier pourrait être trop compliqué pour le club phocéen, Everton ayant la volonté de le conserver afin de voir s’il peut exploser en Premier League la saison prochaine. Autant dire que les espoirs marseillais sont minces dans le dossier Onyekuru, mais Andoni Zubizarreta a d’ores et déjà fait connaître l’intérêt de l’actuel 5e de Ligue 1, au cas où les Toffees ne changent d’avis. Ce qui arrive souvent avec les clubs de Premier League au mercato…