OM : A 250.000 euros par mois, l'OM n'a pas d'acheteur

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, TFC.

L'Olympique de Marseille va bien évidemment se renforcer durant ce mercato estival, mais le club phocéen sait qu'il lui faudra aussi tailler dans ses effectifs, Rudi Garcia n'ayant pas l'intention d'avoir une armée mexicaine sous ses ordres. Et c'est dans ce but que l'OM tente de trouver un point de chute pour Aymen Abdennour, prêté pour deux ans par Valence au club phocéen, et qui a encore une saison à disputer sous le maillot marseillais. C'est pour cela que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont récemment proposé l'international tunisien au Toulouse Football Club.

Mais, selon Les Violets.com, Olivier Sadran a rapidement fait savoir qu'il n'était pas intéressé, notamment parce que le salaire d'Aymen Abdennour est trop élevé par rapport aux normes toulousaines. Le joueur de l'OM exigeait en effet que le TFC s'aligne sur les 250.000 euros qu'il perçoit du côté de Marseille. Et compte tenu de ses performances cette saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Aymen Abdennour n'a pas vraiment confirmé qu'il méritait un tel investissement financier. Toulouse a donc passé son tour dans ce dossier, et il ne fait nul doute qu'à ce prix l'OM aura du mal à dénicher un club pour le défenseur central tunisien.