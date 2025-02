OM ‍: 80.000 places bientôt au Vélodrome, et pourquoi pas 120.000 ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Samedi, l'Olympique de Marseille a battu son record d'affluence lors de la réception de Saint-Etienne. Semaine après semaine, il est de plus en plus difficile de trouver une place au Vélodrome. Et si on agrandissait le stade ? La mairie est réticente.

Solide deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a reconquis son public avec des performances de grande qualité et un effectif séduisant. Le Stade Vélodrome témoigne à lui seul de l'énorme engouement suscité par les troupes de Roberto de Zerbi. L'OM enchaîne les grosses affluences à domicile cette saison. Samedi dernier contre Saint-Etienne, le club phocéen a même battu son record dans le domaine. Ils étaient 66 199 supporters à remplir les tribunes du Vélodrome contre les Verts. La précédente marque de référence ne datait que d'octobre dernier pour le Classique contre le PSG.

Un Vélodrome plus grand, la mairie connaît le coût

A ce rythme, certains marseillais vont commencer à se plaindre du manque de places dans le deuxième stade de l'Hexagone derrière le Stade de France (80 000 places). Dans l'opinion phocéenne, une campagne a déjà démarré pour pousser les pouvoirs publics à augmenter la capacité du Stade Vélodrome. Les plus optimistes rêvent de voir l'enceinte passer de 67 000 places actuellement à 80 000 dans les prochains mois. Adjoint aux sports du maire de Marseille, Sébastien Jibrayel a calmé les partisans d'un agrandissement du Vélodrome.

Agrandissement du Vélodrome: l'adjoint aux sports n'est pas contre mais privilégie les équipements sportifs de proximité pic.twitter.com/ehabjsaSW5 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) February 18, 2025

« Vous mettriez 120 000 personnes, il y aurait 120 000 Marseillais. Il y a un engouement dans cette ville, pas comme dans toutes les villes de France. Évidemment, on aimerait tous avoir un stade plus grand. Nous, aujourd’hui, notre priorité, c'est le sport de proximité. Moi, quand je refais des terrains et que tous les week-ends, sur les terrains de proximité on a des stades pleins aussi, je me réjouis. Cette proposition (d’agrandir) on peut l’étudier, mais ça a un coût. Donc, aujourd’hui, on ne prendra pas le risque de dire qu’on est pour. […] C’est beaucoup de travaux avec un coût assez important. Aujourd’hui, on a un beau stade, on continue dessus. Et si un jour les finances sont au rendez-vous avec des partenaires, alors pourquoi pas l’agrandir », a t-il indiqué chez BFM Marseille. Il faut dire que les derniers travaux ont été achevés il y a à peine 10 ans et que l'architecture du stade semble parfaite.