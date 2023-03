OM : 72 heures sans dormir, Kolasinac fait plus fort que Neymar

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'OM est un candidat très sérieux pour le podium en Ligue 1, le club phocéen n'aura pas été à la hauteur en Ligue des champions. Contre Tottenham lors de la dernière rencontre de groupes, Sead Kolasinac aurait pourtant pu changer le destin de la saison marseillaise.

L'OM a de nouveau déçu cette saison lors de son parcours en Ligue des champions. Les hommes d'Igor Tudor ont fini quatrièmes d'une poule composée du Sporting, de Francfort et de Tottenham. Pourtant, les Phocéens avaient encore la qualification pour les huitièmes de finale à jouer lors de la réception des Spurs lors de la dernière rencontre de groupes. Mais l'OM s'est incliné 2 buts à 1. Et Sead Kolasinac a eu l'opportunité de donner la qualification à son équipe, mais sa tête à bout portant a fini à côté des buts d'Hugo Lloris. Un souvenir encore traumatisant pour les fans marseillais mais aussi pour l'ancien d'Arsenal.

Kolasinac l'avait très mauvaise

Sead Kolasinac aurait été recruté par l'OM sur les conseils de Mattéo Guendouzi !



Il aurait venté à Pablo Longoria un joueur extraordinaire humainement, et dont la mentalité correspond parfaitement à l'OM. 💙🤍



Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Pablo Longoria a notamment indiqué que Kolasinac avait eu beaucoup de mal à dormir dans les heures qui ont suivi son énorme raté. « Quelques jours après Tottenham, je le croise au centre d'entraînement et je lui trouve une petite mine. Il me dit : Cela fait trois nuits que je ne dors pas », a précisé le président de l'OM, qui partageait sans doute la peine de son défenseur. Depuis son erreur contre Tottenham, à noter que Sead Kolasinac évolue à un très haut niveau avec l'OM. Intéressant dans le jeu et décisif, il pourrait être l'un des facteurs X du groupe phocéen en cette fin de saison, alors que les hommes d'Igor Tudor comptent bien valider le plus vite possible leur place de dauphin en Ligue 1 pour goûter de nouveau au parfum des soirées de Ligue des champions. Reste à savoir si cela se ferait avec Kolasinac, dont le contrat expire à l'OM en juin 2023.