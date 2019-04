OM : 50ME pour Thauvin, le duel italien est lancé !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Moins en réussite ces dernières semaines à l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin reste un joueur courtisé en vue du mercato.

En Bundesliga, où le Bayern est attentif à sa situation, mais surtout en Italie. La preuve, les deux clubs de Milan sont très intéressés par le profil de l’international tricolore en vue du mercato estival. Selon les informations de France Football, des discussions seraient même avancées entre le natif d’Orléans et le Milan AC, et un accord contractuel pourrait être trouvé dans les prochaines semaines.

Néanmoins, l’Inter Milan surveille également le joueur. Si la priorité de l’actuel 3e de Série A se nomme Nicolas Pépé, le plan B de Luciano Spalletti ne serait autre que Florian Thauvin, selon Le 10 Sport. Pour le média, Jacques-Henri Eyraud réclamera une somme avoisinant 50 ME pour le transfert de son ailier droit, plus grosse valeur marchande de l’effectif, qui fera assurément ses valises au mercato en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et qui pourrait disputer la compétition majeure en Europe s’il venait à rejoindre l’Italie…