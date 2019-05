OM : 4ME par an, McCourt dit stop à ce champion du monde

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Adil Rami est plutôt du genre direct, et après le nul concédé par l'Olympique de Marseille vendredi soir à Strasbourg, le champion du monde a assumé sa lourde responsabilité dans ce résultat puisqu'il a provoqué le penalty et n'a pas aidé Mandanda au moment de l'égalisation alsacienne. « Ça fait chier, en plus, on sort un match plutôt correct. On a la poisse jusqu'au bout. Sur le penalty, je pense que je suis impatient. Il me manque du rythme et des automatismes. Je fais encore cette petite erreur qui provoque le penalty. C'est embêtant, car en plus Steve Mandanda l'arrête et on est noirs parce qu'on suit, on est là, dans la surface, mais ça tombe dans un premier temps sur un joueur de Strasbourg, puis encore un autre. C'est comme ça, vivement que cette saison se termine », a confié, dans les couloirs de la Meinau, un Adil Rami à qui on ne peut pas reprocher de pratiquer la langue de bois.

Mais si ce championnat va rapidement se terminer, et probablement sans ticket européen pour l'Olympique de Marseille, il est également très probable qu'Adil Rami s'apprête à disputer ses dernières minutes sous le maillot de l'OM. Et même que son match à Strasbourg soit le dernier. Car selon L'Equipe, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud souhaitent mettre un terme à la présence du champion du monde à Marseille, ce dernier ayant toutefois encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille, et un salaire de 4ME brut par saison, ce qu'Adil Rami aura du mal à trouver ailleurs. Le défenseur aura donc un bon de sortie au prochain de mercato, et sera même incité à trouver rapidement un club.