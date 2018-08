OM : 25 ME sur Strootman, Habib Beye n'est pas fan

Dans : OM, Mercato.

Critiqué pour son mercato estival, l’Olympique de Marseille a calmé ses détracteurs avec la signature de Kevin Strootman.

L’arrivée du milieu néerlandais met tout le monde d’accord, enfin presque. Car de son côté, Habib Beye n’est pas aussi emballé que la plupart des observateurs. L’ancien Marseillais estime que la recrue à 25 M€ ne possède pas le profil idéal pour compléter l’effectif de l’OM, qui aurait mieux fait d’investir sur le poste d’avant-centre.

« C’est un très bon joueur, le vrai problème c’est une question de profil, a regretté le consultant de Canal+ Sport. Le mettre aux côtés de Luiz Gustavo c’est le même profil, ce n’est pas un joueur qui va casser les lignes par la course ou par la passe. C’est quelqu’un qui est très bon sur l’aspect tactique des choses et dans l’intelligence de jeu, maintenant je pensais que l’OM irait chercher un profil plus dynamique au milieu de terrain. »

Beye aurait préféré un attaquant

« Je n’aurais pas mis 25 M€ sur Strootman, j’aurais essayé de trouver un attaquant, a confié le Franco-Sénégalais. J’aurais tenté de recruter un autre profil, on avait parlé du jeune Samassekou de Salzbourg, je trouvais son profil intéressant. » Intéressé par le Néerlandais depuis des mois, l’entraîneur Rudi Garcia n’est visiblement pas du même avis.