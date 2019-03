OM : 2,5ME pour un défenseur, un coup rusé de l'OM au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

On l'a vu lors du dernier mercato estival, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud ont l'oeil sur les pays de l'Est lorsqu'il s'agit d'aller renforcer l'Olympique de Marseille. Et si l'on en croit Top Mercato, les dirigeants de l'OM seraient tentés de faire un raid en Serbie afin de s'offrir Svetozar Markovic, jeune défenseur international serbe dans toutes les catégories jusqu'au U21 qui évolue au Partizan Belgrade.

Ce joueur de 18 ans, dont la valeur est estimée à 2,5ME, a l'avantage d'avoir le même agent que Nemanja Radonjic, et que l'Olympique de Marseille sait donc comment s'y prendre pour finaliser un éventuel accord avec Svetozar Markovic. Cependant, l'OM n'est pas le seul à flairer le bon coup avec le défenseur du Partizan Belgrade, puisque Monaco et Strasbourg, en Ligue 1, et Manchester United, Benfica et le Torino seraient également tentés de faire une offre afin de s'offrir l'espoir serbe, lequel est encore lié pour deux ans avec son club.