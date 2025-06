OM ‍: 12ME pour ce milieu, Marseille se fâche

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a pas l'intention de bazarder ses joueurs lors du mercato. Pour preuve, l'OM a refusé plusieurs offres estimées trop faibles pour Azzedine Ounahi.

Après avoir fait l'objet d'un prêt payant au Panathinaïkos cette saison, où ses performances ont été notables, surtout lors de la deuxième partie de saison, Azzedine Ounahi est de retour à l'Olympique de Marseille. On le sait, le milieu de terrain international marocain n'est pas une priorité pour Roberto De Zerbi, et plusieurs clubs se sont renseignés auprès de l'OM concernant l'ancien joueur du SCO Angers. Y compris le club grec, qui aurait aimé le conserver, mais qui a vu son offre de transfert à 7 millions d'euros être fermement refusés par Pablo Longoria. Le président de l'Olympique de Marseille n'hésitera pas à laisser partir Azzedine Ounahi, mais il refuse que cela se fasse dans des conditions financières inacceptables pour le club phocéen. Comme le confirme La Provence, l'OM a fixé un prix minimum pour le joueur marocain et s'y tiendra.

Ounahi c'est 12ME minimum

Le quotidien régional confirme que pour recruter l'international marocain de 25 ans, le club intéressé devra faire une offre à hauteur de 12 millions d'euros. En dessous de cette barre, l'Olympique de Marseille refusera d'étudier les propositions, même si l'hypothèse qu'Azzedine Ounahi reste à l'OM est tout de même faible. Ces derniers, les médias anglais affirmait que Brighton, l'ancien club de Roberto De Zerbi, voulait faire venir le milieu de terrain marocain, tandis qu'en Espagne Alavés, Levante et le Séville FC sont également cités comme des points de chute possible pour l'ancien angevin. Mais là encore, il n'est pas certain que ces clubs soient tentés de mettre 12 millions d'euros sur la table.

Le mercato vient seulement de commencer et du côté de l'Olympique de Marseille, on reste très tranquille dans ce dossier, Azzedine Ounahi ayant encore deux ans de contrat avec le club phocéen. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont en position de force et les deux dirigeants marseillais ont tenu à le faire savoir au Panathinaïkos et autres équipes qui flairaient la bonne affaire.