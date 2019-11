OM : 0,6ME par mois, Payet est un souci XXL du mercato !

Dans : OM.

Même s'il retrouve des couleurs cette saison, à l'image de son match contre Lyon, Dimitri Payet est un vrai problème pour l'Olympique de Marseille. Son salaire énorme pourrait pousser JH Eyraud à le vendre au mercato.

André Villas-Boas l’a dit, il ne faut pas s’attendre à une activité énorme du côté de l’OM lors du mercato d’hiver. Mais l’entraîneur portugais du club phocéen n’a pas non plus l’intention de voir son effectif prendre des coups de serpette. Pourtant, du côté de Frank McCourt, les consignes sont toujours identiques, Marseille doit faire une cure d’austérité financière, le milliardaire américain ne voulant plus sortir le chéquier. Et cela veut donc dire que Jacques-Henri Eyraud va probablement devoir trouver des solutions, et notamment avec les plus gros salaires du vestiaire marseillais. Dans cette liste, on trouve notamment Kevin Strootman, dont les performances sportives n’ouvrent cependant pas beaucoup de portes surtout avec un tel salaire, mais également Dimitri Payet dont les 600.000 euros par mois font souffrir les finances de l’OM.

Et ce dimanche, L’Equipe affirme que le dossier de Dimitri Payet n’est peut-être pas très loin du haut de la pile sur le bureau du président de l’Olympique de Marseille. « La question de l’avenir de Dimitri Payet, auquel il restera deux ans de contrat en juin, va se poser très vite. Avec 600 000 euros brut mensuels, il est l’un des plus gros salaires avec Kevin Strootman et cela compte pour les dirigeants marseillais. Surtout, des clubs turcs, dont Besiktas, commencent déjà à lui faire les yeux doux », explique le quotidien sportif. Cependant, le départ de Dimitri Payet alors que l’OM est sur le podium de la Ligue 1 serait impossible à justifier auprès des supporters phocéens. Jacques-Henri Eyraud peut-il prendre ce risque ?