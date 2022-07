Officiel : L'OM dévoile son nouveau maillot domicile

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Olympique de Marseille a dévoilé ce vendredi matin son nouveau maillot domicile avec Gerson, Payet et Guendouzi en têtes d’affiche.

Sobre et efficace, le nouveau maillot domicile de l’OM met en lumière une grande nouveauté avec le changement de sponsor : Uber Eats laisse sa place à Cazoo. « Ce maillot remet au coeur du jeu les aspérités et les caractéristiques de notre ville, Marseille. Un monde à part, un monde où lorsque les joueurs revêtent le maillot ils endossent aussi les rêves et la passion de tout un peuple. Entre influences rétro et détails modernes, ce maillot est un trait d’union entre les années 70 et la saison 22-23. Une référence à une période historique et aux traditions marseillaises » explique l’Olympique de Marseille dans son communiqué officiel.