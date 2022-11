Nuno Tavares boulet de l'OM, le gros débat

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Flamboyant en début de saison, Nuno Tavares a perdu la magie de ses premiers pas à l’OM depuis quelques semaines.

En grosse difficulté à Strasbourg et peu inspiré contre Tottenham, le piston gauche de l’Olympique de Marseille était très attendu contre Lyon ce dimanche soir. La prestation de Nuno Tavares a été scruté et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle suscite le débat. Invité à donner son avis sur le match entre l’OL et l’OM dimanche soir au Vélodrome, l’ancien attaquant des deux clubs Steve Marlet s’est montré très élogieux à l’égard de l’ancien défenseur de Benfica. Un avis qui tranche avec celui de nombreux supporters olympiens sur les réseaux sociaux puisque la prestation de Nuno Tavares a énormément divisé. « J'ai bien aimé l'activité de Nuno Tavares. On se posait pas mal de questions sur lui, mais il a retrouvé toutes ses qualités par ses courses et surtout par la qualité de ses centres. Il a bien défendu et le jeu marseillais est beaucoup passé par son côté gauche, surtout en première période, plus que par le côté droit de Jonathan Clauss » a analysé Steve Marlet dans les colonnes de L’Equipe.

Nuno Tavares fait débat après OM-OL

Sur Twitter en revanche, les avis étaient beaucoup plus partagés au sujet du piston gauche de l’Olympique de Marseille, capable du meilleur comme du pire cette saison… y compris au sein d’un même match. « Nuno Tavares n'a plus rien dans les chaussettes », « Nuno Tavares depuis qu'il a quitté son équipementier Nike pour signer chez Crocs en septembre, je trouve que c'est plus le même joueur », « Nuno Tavares c’est lui qui est censé être meilleur que Nuno Mendes ? », « Par contre il faudrait lancer un avis de recherche. Ça fait bientôt 2 mois que Nuno Tavares a disparu. Ça devient inquiétant », « Un jour faudra parler de la conduite de balle désastreuse de Nuno Tavares. Il pousse le ballon à l’autre bout du monde à chaque touche de balle » ou encore « Nuno Tavares il utilise son cerveau de manière très économe... » peut-on lire sur Twitter, où le Portugais a subi beaucoup de critiques même si certains supporters de l’OM ont également défendu Nuno Tavares pour son activité contre l’OL malgré des mauvais choix et quelques largesses défensives. Quoi qu’il en soit, une chose est certaine : la coupure hivernale de la Coupe du monde fera le plus grand bien au défenseur prêté par Arsenal.