Nouvelle offre pour Ounahi, l’OM hallucine

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart à l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi a fait l’objet d’une nouvelle offre. Le Panathinaïkos, satisfait de ses performances en prêt la saison dernière, a fait une tentative auprès de la direction marseillaise. Mais la proposition du club grec a été jugée insuffisante.

L’Olympique de Marseille se serait bien passé du feuilleton Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain, totalement absent des plans du coach Roberto De Zerbi, n’a toujours pas trouvé un point de chute. Et sa situation génère pas mal de tensions entre les deux parties. Le club phocéen n’a pas apprécié le refus de son indésirable face à l’offre du Spartak Moscou.

L'OM ne cède pas

Prête à payer 12 millions d’euros, la formation russe s’était entendue avec le pensionnaire du Vélodrome. Mais l’international marocain a décliné l’invitation et refuse de laisser ses supérieurs décider de son avenir. De quoi agacer l’Olympique de Marseille qui constate que les autres prétendants d’Azzedine Ounahi ne proposent pas du tout le même montant. Gérone a par exemple offert 3 millions d’euros afin d’acquérir 50% des droits du milieu de terrain. Autant dire que les dirigeants marseillais n’ont pas réfléchi bien longtemps. Et maintenant, c’est au tour du Panathinaïkos de revenir à la charge.

Mercato OM. Le club olympien repousse une offre du Panathinaïkos pour Azzedine Ounahi

👉 https://t.co/NBePCfRIs3 pic.twitter.com/ZxX1xekTx3 — La Provence (@laprovence) August 7, 2025

Rappelons que l’ancien joueur d’Angers avait donné satisfaction pendant son prêt au club grec la saison dernière. Le Marseillais avait même été élu meilleur joueur de l’exercice par les supporters du Pana. L’écurie d’Athènes, qui n’avait pas levé l’option d’achat à 11,5 millions d’euros, a donc tenté sa chance avec une proposition à 5 millions d’euros, plus 3 millions d’euros de bonus et 15% sur la plus-value d’une éventuelle revente, révèle La Provence. Mais là encore, l’offre n’atteint pas le prix fixé par l’Olympique de Marseille qui l’a immédiatement rejetée. C’est donc avec la réserve olympienne qu’Azzedine Ounahi va continuer à s’entraîner, lui qui reste sous contrat jusqu’en 2027.