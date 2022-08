Nice-OM : François Letexier désigné, la polémique éclate

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche prochain, l'OGC Nice recevra l'OM dans un choc de Ligue 1 très attendu. Alors que la rencontre n'a même pas encore commencé, une première polémique vient d'éclater.

Nice et l'OM sont deux équipes avec de fortes émotions cette saison en Ligue 1. Les Aiglons passent cependant totalement au travers de leur début d'exercice. De leur côté, les Phocéens ont montré de belles choses et sont accrochés au wagon de tête du championnat. La rencontre qui s'annonce ce dimanche à l'Allianz Riviera sera déjà importante pour les deux formations rivales, surtout au vu des contentieux de la saison passée. Pour rappel, la rencontre n'avait pu aller à son terme après que Dimitri Payet a été visé par des projectiles. Si ce choc s'annonce donc encore chaud à ce niveau-là, que dire de la nomination récente de l'arbitre ? François Letexier arbitrera en effet ce match, ce qui fait déjà beaucoup parler.

François Letexier, pression maximale

Immense star, François Letexier !!



Préférable de manier l’ironie pour pointer du doigt la médiocrité crasse de ce shérif.



Par ailleurs, quand tu as une présidence faiblarde… pas étonnant d’être moins considéré & respecté. #ASSEHAC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 20, 2022

François Letexier est un jeune arbitre clivant. Le Français a déjà dû faire face à plusieurs polémiques. Déjà une a éclaté cette saison. C'était lors de la rencontre entre Saint-Etienne et Le Havre le week-end passé en Ligue 2. Lors de cette rencontre, l’arbitre de 33 ans avait dégainé trois cartons rouges contre des joueurs de l'ASSE. Des décisions fortes qui ont été critiquées au vu de leur sévérité. Le fait que Monsieur Letexier soit désormais arbitre d'un tel choc de Ligue 1 quelques jours après a suscité une grande vague d'indignation sur Twitter. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Il fait un gros gros match de merde en se trompant à de multiples reprises et on lui file le match bouillant de la journée avec les incidents de l’année dernière qui vont sûrement pimenter la rencontre… à l’image de l’arbitrage français : incohérent et partisan » ; « La ligue 1 de la lose, championnat où il y a le plus de cartons en Europe sur 1 journée, championnat où les arbitres sont les plus nuls, championnat où il y a le plus de débordements, championnat où la VAR est inutile ...du très bon travail, continuez à vous ridiculiser » ; « C’est un arbitre catastrophique depuis des années. La Ligue 1 est trop grande pour lui. Il faut arrêter la crise d’ego, si c’est trop haut, vaut mieux aller dans les divisions inférieures et exercer proprement » ou encore « Elle est à combien la cote du penalty ou carton rouge contre nous ? ». François Letexier est donc prévenu, la pression sera grande sur ses épaules et la moindre erreur sera payée cash.