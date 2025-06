Négociations avancées, un buteur marocain proche de l'OM ‍!

A la recherche d’un avant-centre pour concurrencer Amine Gouiri, l’OM a jeté son dévolu sur Hamza Igamane. Des négociations sont en cours avec les Glasgow Rangers pour boucler la venue du buteur marocain.

Les chantiers sont nombreux à l’Olympique de Marseille durant ce mercato. Le club phocéen planche activement sur l’effectif de la saison prochaine et a déjà finalisé les signatures d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley. Le secteur offensif est également au coeur des préoccupations de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, avec la volonté assumée de se séparer de plusieurs éléments devenus indésirables à l’instar d’Amine Harit mais aussi des attaquants Faris Moumbagna et Neal Maupay.

