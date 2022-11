Nabil Djellit directeur sportif de l'OM, il aurait fait mieux que Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l'OM reçoit l'OL dans un Olympico qui sent déjà la poudre. Les Phocéens restent notamment sur une série de 4 rencontres sans victoire sur la scène nationale.

L'OM est au bord de la crise après son élimination dès la phase de poules de la Ligue des champions. Les hommes d'Igor Tudor ont une belle occasion de repartir de l'avant ce dimanche soir avec la réception de l'Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome. Un match forcément particulier au vu de la rivalité entre les deux formations. Reste à savoir quelle équipe alignera Igor Tudor, lui qui a avoué des erreurs commises face à Tottenham cette semaine en C1. Car certains joueurs peinent à répondre présents et du côté des observateurs, on ne manque pas d'ironie sur le dernier mercato réalisé par l'OM. C'est notamment le cas pour Nabil Djellit, qui ne comprend pas comment les Phocéens n'ont pas sauté sur l'occasion de recruter Youcef Belaili.

Belaili, l'OM a raté le coche ?

Quand il est comme ça, il est juste énorme Youcef Belaïli 🇩🇿 ! 🔥



⚽ 2 BUTS

🎯 1 PASSE D pic.twitter.com/6QG45417Iq — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 5, 2022

Doublé buteur ce samedi avec Ajaccio face à Strasbourg, l'international algérien a régalé. Très à l'aise en Corse, Belaili aurait pu faire le bonheur de l'OM d'après le journaliste. « Quand je vois que l'OM met des 8 M€ sur des Luis Suarez, Luis Henrique des joueurs moyens et surcotés alors que ça ne saute pas sur un magicien comme Youcef Belaili, j'ai juste envie de pleurer. Dans le grand plus calme, avec Youcef Belaili, l'OM serait en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Techniquement en un contre un, c'est niveau top club européen... C'est pas Guendouzi dans les 30 dernières mètres », a notamment pesté Nabil Djellit, qui ne comprend pas les choix des dirigeants phocéens sur le marché des transferts. En attendant, Youcef Belaili continue de régaler et pourrait bien finir, in fine, par taper dans l'oeil d'une très grosse équipe de Ligue 1. De quoi ravir Nabil Djellit et ses fidèles supporters algériens.