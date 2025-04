Mort du Pape François ‍: Le stage de l'OM à Rome remis en cause ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En ce lundi de Pâques, on a appris la mort du Pape François, grand amateur de football et qui avait été reçu en 2023 au Vélodrome dans une atmosphère de liesse. Ce décès brutal du souverain pontife pourrait contraindre l'OM à modifier ses plans pour le stage prévu à Rome.

Les catholiques de toute la planète sont sous le choc puisque le Vatican a officialisé ce lundi matin la mort du Pape François à l'âge de 88 ans. Il y a deux ans, le natif de Buenos Aires était venu en France, et il avait notamment fait une messe dans un Vélodrome archicomble et dans lequel des associations de supporters de l'OM avaient organisé un tifo énorme. On le savait le Pape François était un grand amateur de football, et de nombreux joueurs avaient été reçus ces dernières années au Vatican, y compris des joueurs français. De même, il avait organisé deux matchs pour la paix au Stade Olympique de Rome en présence de nombreuses stars du foot.

L'OM va probablement devoir changer ses plans à Rome

Du côté de l'Olympique de Marseille, qui avait décidé ce week-end de partir à Rome pour s'installer jusqu'à la fin de la saison afin de travailler sereinement loin de la Commanderie, cette nouvelle risque de pousser les dirigeants de l'OM à probablement changer leur plan. En effet, la capitale italienne va être envahie de journalistes du monde entier, mais également de croyants qui vont rester à Rome jusqu'à l'élection du nouveau Pape. On sera bien loin du calme attendu par Roberto De Zerbi, et surtout l'organisation des déplacements et des visites des familles, comme les joueurs phocéens l'avaient demandé, va devenir très compliquée. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.