Mohamed Ali Cho, l’OM avance fort et vite !

A la recherche d’un attaquant de profondeur au mercato, l’OM a fait de Mohamed Ali Cho l’une de ses priorités.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Mohamed Ali Cho circule avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, comme indiqué par La Provence au début de la semaine, l’international espoirs français d’Angers est la priorité de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli en attaque. L’état-major de l’OM apprécie le profil de Mohamed Ali Cho et n’a aucun doute sur le potentiel du joueur de 19 ans. Des négociations sont ainsi menées entre le SCO et Marseille afin de trouver un accord pour le transfert de Mohamed Ali Cho et selon les informations de L’Equipe, les discussions avancent dans le bon sens. Le quotidien national croit savoir qu’un accord n’est plus très loin entre l’OM et Angers pour Mohamed Ali Cho, dont la vente va sans doute rapporter environ 12 millions d’euros au club de l’Anjou.

Accord très proche entre l'OM et Angers pour Cho ?

Pour l’heure, il n’existe en revanche pas d’accord entre l’Olympique de Marseille et Mohamed Ali Cho, lequel est très courtisé sur le marché des transferts. Le jeune attaquant de l’Equipe de France espoirs n’est pas insensible à l’intérêt de Marseille, club directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions. En revanche, l’entourage de Mohamed Ali Cho attend de connaître la réponse de la DNCG avant de donner son feu vert à Marseille. Justement, c’est ce jeudi que le club phocéen passe son deuxième examen devant le gendarme financier du football français. Après son premier passage, il avait été demandé à Pablo Longoria et au service juridique des éléments complémentaires. Ceux-ci vont être apportés par le club marseillais, qui espère que sa masse salariale ne sera plus encadrée par la DNCG comme c’était le cas cette saison. Dans le cas où le gendarme financier du football français lèverait toutes les contraintes autour de l’OM, la signature de Mohamed Ali Cho pourrait ensuite aller très vite.