Milik règle ses comptes avec l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Arkadiusz Milik a quitté l'OM pour rejoindre la Juventus Turin en prêt. Un départ brutal pour celui qui a marqué 30 fois en 55 matches sous le maillot marseillais. De l'aveu même du Polonais, ce départ a été un peu forcé.

Tandis que l'OM s'est considérablement renforcé, il a été l'une des victimes du mercato estival. Arkadiusz Milik était bien parti pour découvrir la Ligue des champions avec le club phocéen mais c'est finalement avec la Juventus qu'il jouera la plus grande des compétitions européennes. L'attaquant polonais a rejoint les Bianconeri en prêt au cours du mois d'août alors qu'il avait fait la préparation estivale avec l'OM. Il a d'ailleurs disputé les deux premiers matches de Ligue 1 avec les Olympiens, connaissant sa dernière titularisation sur le terrain de Brest lors de la deuxième journée.

Milik a le sentiment d'avoir été poussé dehors

C'est donc avec stupeur que les supporters marseillais ont appris que l'OM le cédait à la Juventus dans les jours suivants. Si l'OM a heureusement pu recruter d'autres attaquants comme Alexis Sanchez et Luis Suarez entre autres, il est étonnant qu'il se sépare d'un attaquant qui a souvent montré son adresse devant le but. Néanmoins, Milik le reconnaît lui-même, ce départ n'était pas voulu et c'est bien le club marseillais qui l'a poussé vers la sortie.

La Juventus confirma la llegada de Milik pic.twitter.com/M9NquJ2t9j — Fichajes.com (@Fichajes_futbol) August 26, 2022

« En fin de saison dernière, je voulais rester à Marseille, il y avait un bon projet. Après ça, le coach (Jorge Sampaoli) est parti, sept ou huit nouveaux joueurs sont arrivés et une belle opportunité s'est présentée pour moi », a t-il confié lors de sa présentation à la presse lundi à Turin. Une manière de dire que le Polonais n'entrait pas dans les plans d'Igor Tudor, voire de Pablo Longoria. Avec 30 buts marqués en 55 matches, il avait eu l'occasion de montrer sa valeur. A Turin, il essayera de prouver que l'OM avait bel et bien tort à son sujet.