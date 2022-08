Milik, l'OM victime d'un sale coup... du Napoli !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Arkadiusz Milik est plus proche que jamais d'un départ de l'OM. Le Polonais a un accord contractuel avec la Juventus.

L'OM vit un mercato estival surprenant. Les Phocéens souhaitent voir du changement au sein de leur effectif. Pour cela, ils sont prêts à faire quelques sacrifices. Alors que l'on pensait qu'il resterait à l'OM encore quelques mois, Arkadiusz Milik devrait finalement quitter le club avant la fin du mercato. Le Polonais est une cible de longue date de la Juve, qui est passée à l'action. Sky Italia annonçait ces dernières heures qu’une réunion décisive se tiendrait ce mercredi entre les deux formations pour finaliser l’affaire. On parle même d'un prêt de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat à 8 millions. Si tout se passe comme prévu, la Vieille Dame réglera donc 10 millions d'euros aux dirigeants de l'OM.

Milik, le Napoli avait prévu le coup

🚨 ACCORD entre l'OM et la Juventus pour le prêt payant de 2 M€ (avec OA de 8 M€) d'Arek Milik !



(@DiMarzio) pic.twitter.com/wOCPfrBHF2 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 22, 2022

Cependant, et mauvaise nouvelle pour les Phocéens, l'OM devra donner 30% de cette somme au Napoli, qui avait un pourcentage à la revente concernant Arkadiusz Milik selon la Gazzetta dello Sport . Un joli coup de plus pour Aurelio De Laurentiis, président napolitain, qui avait bien prévu son coup lors de la signature du Polonais à Marseille en janvier 2021. Si le départ de Milik n'est donc apparemment plus qu'une question d'heures, quid de son remplaçant ? L'Olympique de Marseille ne compte pas chômer en cette fin de mercato. Eric Bailly va signer en provenance de Manchester United. Mais concernant les postes offensifs, le flou le plus total règne sur la Canebière, alors que les fans espèrent grandement que la direction phocéenne tentera sa chance dans le dossier Cristiano Ronaldo. Autres départs à prévoir en plus de Milik, ceux de Bamba Dieng et de Cédric Bakambu, même si les deux joueurs ne sont pas plus chauds que cela à l'idée de quitter l'OM, qui évoluera cette saison en Ligue des champions...