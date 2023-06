Milik excite l'Italie, l'OM attend des millions d'euros

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Pablo Longoria espère réaliser de belles ventes cet été sur le marché des transferts. Parmi les joueurs sur le départ : Arkadiusz Milik.

L'OM aura pas mal de pain sur la planche cet été lors du marché des transferts. Pablo Longoria veut tout d'abord trouver un nouvel entraineur au club phocéen. Ensuite, des mouvements pourront avoir lieu. De nombreux départs sont envisagés. Arkadiusz Milik ne fait plus partie des plans de l'OM, qui espère pouvoir le vendre à un bon prix. Prêté cette saison à la Juve, le Polonais aura fait une saison correcte. Difficile de savoir pour le moment si la Vieille Dame souhaitera ou non lever son option d'achat fixée à 7 millions d'euros. Si tel n'était pas le cas, un autre club de Serie A aimerait beaucoup s'attacher les services de l'ancien joueur du Napoli.

Milik, l'OM devrait souffler

Selon les informations d'Il Messaggero, la Lazio apprécie beaucoup le profil de Milik. Le club romain sait qu'il aura besoin de renforts de qualité afin de disputer la Ligue des champions et soulager Ciro Immobile en attaque. Le média précise que le Polonais a d'ores et déjà été contacté par Maurizio Sarri pour savoir s'il était intéressé à l'idée de rejoindre la capitale italienne. Et le joueur de l'OM a répondu par l'affirmative, se montrant motivé à l'idée de signer à la Lazio. En cas d'échec dans le dossier Milik, les Romains tenteront leur chance pour Giovanni Simeone, lui aussi chaud pour rejoindre le club. Mais Vérone se montrera rude en affaires et espère un montant proche des 20 millions d'euros. Milik reste donc la meilleure pioche pour la Lazio. L'OM suivra tout cela avec attention. Une vente de Milik permettra au club phocéen de pouvoir renforcer son attaque, surtout en prévision des barrages de Ligue des champions qui auront lieu en août prochain.