Milik et l'OM, une promesse en or

Par Mehdi Lunay

L'aventure d'Arkadiusz Milik sous les couleurs marseillaises va t-elle brutalement s'arrêter en 2022. Les rumeurs d'un retour de l'attaquant polonais en Italie sont importantes ces derniers temps. Sur ses réseaux, le joueur a peut-être rassuré les supporters de l'OM sur son avenir.

En janvier 2021, Arkadiusz Milik faisait son arrivée sur la Canebière. Prêté pour 18 mois par son club du Napoli, l'attaquant polonais incarnait le profil type de l'avant-centre tant recherché par l'OM. Ses premières performances ont été convaincantes avec dix buts en seize matches toutes compétitions confondues. Mais cette saison, c'est plus compliqué pour Milik avec une blessure qui a assombri son été. Avec un seul but en Ligue 1, il est plus critiqué et certains évoquent déjà un départ du club. Une perspective qui a pris de l'ampleur dans les premiers jours de l'année 2022. Les rumeurs le renvoient déjà en Italie avec un possible intérêt de la Juventus.

Milik veut jouer la C1 avec l'OM

C'est donc possiblement sur le départ que Milik a repris avec l'OM en 2022. Un retour qui a rassuré avec un beau but acrobatique en coupe de France à Chauvigny. Mais, les supporters de l'OM voulait aussi en avoir le cœur net sur le futur de Milik à Marseille. L'attaquant polonais les a pris de court sur ses réseaux.

🔹 L’objectif d’Arkadiusz Milik 🇵🇱 pour la saison prochaine est clair :



"Champions League with OM 🏆"#TeamOM pic.twitter.com/jCuX3Vd4cd — MercatOM (@mercat_om) January 5, 2022

Dans une story Instagram, à la question « Quels sont vos objectifs pour l’année 2022 ? » la réponse de Milik est on ne peut plus claire : « La Ligue des Champions avec l’OM, la coupe du monde avec la Pologne et de nombreux buts », indique t-il. Reste maintenant à confirmer sur le terrain pour le club et le joueur. Ce dernier devra sans doute améliorer son total de buts pour aider au mieux l'OM à retrouver la C1.