Milik et l'OM, c'est du 75-25 !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la qualification de l’OM pour la Ligue des Champions, Arkadiusz Milik n’est pas certain de rester à Marseille lors de ce mercato.

Les doutes sont nombreux autour d’Arkadiusz Milik dans l’optique de ce mercato estival. Et pour cause, l’international polonais a connu une saison contrastée à l’OM, malgré ses 20 buts toutes compétitions confondues. Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, le buteur polonais a par ailleurs connus quelques blessures lors de la deuxième partie de saison. Autant dire qu’en cas de proposition cet été, l’Olympique de Marseille réfléchira à vendre son attaquant de 28 ans. Et l’offre tant attendue par tout le monde pourrait venir de Turin puisque selon les informations de Sport Media Set, Arkadiusz Milik figure dans une liste finale de quatre attaquants ciblés par la Vieille Dame afin de compenser les probables départs d’Alvaro Morata et de Moise Kean.

Milik dans une finale à 4 pour signer à la Juventus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Apprécié de longue date par l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri, Arkadiusz Milik ne laisse pas la Juventus Turin insensible. Mais les dirigeants italiens ont également identifié les profils de Muriel (Atalanta), d’Arnautovic (Bologne) ou encore de Giovanni Simeone (Vérone). Autant dire que l’incertitude va encore régner durant quelques semaines autour de l’avenir d’Arkadiusz Milik, lequel ne s’est fermé aucune porte pour son avenir. Malgré sa relation assez froide avec Jorge Sampaoli, l’ex-buteur de Naples n’est pas opposé à rester à Marseille. Il faut dire que le Polonais a eu un coup de cœur pour le Vélodrome et a très envie de disputer la Ligue des Champions avec l’OM. Seule une offre d’un top club européen tel que la Juventus Turin pourrait donc le motiver à quitter Marseille. De son côté, Pablo Longoria ne bradera pas le Polonais, qu’il tient en très haute estime et qu’il valorise à hauteur de 15 millions d’euros lors de ce mercato. De plus, le président de l’OM a conscience qu’il sera très difficile voire impossible de trouver un attaquant aussi fort que Milik avec le budget dont il dispose.