Milik à l’OM, un bonus mystère gâche tout

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir été prêté par Naples, Arkadiusz Milik a définitivement signé en faveur de l’OM jusqu’en 2023 selon Calcio Mercato.

Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison malgré quelques prises de bec avec Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik est définitivement un joueur de l’Olympique de Marseille. Prêté par Naples au début de son aventure phocéenne, le Polonais a définitivement été transféré lors du mercato hivernal. Et selon les informations de Calcio Mercato, qui a enquêté sur ce dossier qui regorge de secrets, le montant du transfert atteint la barre des 12 millions d’euros, que l’OM paiera en plusieurs échéances. Le média italien dévoile par ailleurs que Naples n’a peut-être pas fini de s’enrichir dans le dossier Arkadiusz Milik. En effet, le club transalpin percevra une somme d’argent lors de la revente de l’attaquant polonais par l’Olympique de Marseille.

Le futur transfert de Milik profitera à Naples

Selon les informations de Calcio Mercato, 20 % de la somme du futur transfert d’Arkadiusz Milik iront directement les caisses du Napoli, un bonus superbement négocié par le sulfureux Aurelio De Laurentiis. Du côté de l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria a toujours entretenu le flou sur le dossier Arkadiusz Milik, dont le transfert a été qualifié « d’opération complexe et moderne » par Pablo Longoria en conférence de presse. Quoi qu’il en soit, le joueur semble heureux à Marseille et avait confié il y a déjà plusieurs mois qu’il ne voulait plus être associé à Naples. C’est désormais chose faite dans la mesure où son prêt à l’OM a pris fin et s’est transformé en transfert sec et définitif. Le buteur polonais, forfait pour le déplacement de Marseille au PAOK et qui pourrait revenir pour le choc face au PSG dimanche soir, est maintenant concentré à 100 % pour guider l’OM vers la Ligue des Champions. Disputer la C1 avec Marseille, c’est plus que jamais son objectif comme il l’avait confié il y a quelques jours à Onze Mondial.