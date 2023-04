Milik à l'OM l'an prochain ? Le verdict tombe en Italie

Prêté à la Juventus l'été dernier, Arkadiusz Milik ne semblait plus en odeur de sainteté à l'OM. Son exil italien se passant bien, l'OM devrait lui dire adieu dans peu de temps.

La question de l'attaquant titulaire à l'OM reste toujours un problème épineux, pourtant l'OM avait Arkadiusz Milik en sa possession. Le Polonais, c'est une expérience solide à l'Ajax Amsterdam et à Naples mais surtout 30 buts en 55 matchs avec Marseille. Un bilan satisfaisant mais insuffisant pour le mettre titulaire à l'OM. Dès les premières semaines du mandat d'Igor Tudor, Milik a été prêté à la Juventus Turin. Le joueur polonais comme le club turinois n'ont pas à se plaindre de ce transfert pour le moment. Milik en est à 8 buts sous le maillot bianconeri dont 6 en Serie A. Il s'est parfaitement intégré dans l'effectif et dans la rotation mise en place dans le secteur offensif.

Autant dire qu'au vu des incertitudes sportives et financières de la Juve, elle peut se féliciter d'avoir cette recrue abordable et elle ne gâchera pas sa chance. Un transfert définitif d'Arkadiusz Milik à la Juventus Turin était dans les tuyaux et cela devient vraiment concret désormais. La Vieille Dame va payer l'option d'achat de 7 millions d'euros+2 millions d'euros de bonus. Elle s'est même déjà entendu avec le joueur et son entourage comme le confirme le journaliste italien Nicolo Schira.

Arek #Milik’s agent (David Pantak) was in Turin 2 weeks ago to set the agreement with #Juventus, which are ready to trigger the option to buy from #OlympiqueMarseille for €7M + 2M as bonuses. For the polish striker contract until 2026 (3M/year). Expected a new meeting next week https://t.co/4MXS3pkdOk