Mercato ‍: L'OM dément avoir fait une erreur grossière

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis quelques semaines, les résultats de l'OM ne sont plus du tout à la hauteur des attentes, au point même de mettre en danger la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les supporters marseillais pointent du doigt un mercato d'hiver raté, mais les dirigeants se défendent.

Roberto De Zerbi avait réclamé des défenseurs au dernier mercato, l'entraîneur italien ayant bien compris que son équipe était en danger dans ce secteur, sachant que Pablo Longoria refusait de réintégrer Chancel Mbemba. Pour compléter ce déficit surtout en défense centrale, les dirigeants phocéens ont fait signer Luiz Felipe, arrivé d'Arabie Saoudite et qui compte tenu de ses soucis physiques récurrents, n'a joué que 75 minutes (63 contre le PSG et 12 contre Nantes) et laisse donc Roberto De Zerbi sans véritable alternative. De quoi inquiéter les supporters de l'Olympique de Marseille, qui voient régulièrement leur équipe prendre des valises, comme à Reims ou samedi dernier à Monaco. Accusé de s'être plantés notamment avec l'international italien, Pablo Longoria et Mehdi Benatia se défendent dans La Provence.

Luis Felipe est le fantôme du joueur attendu à l'OM

Le quotidien régional revient sur ce qui ressemble tout de même à une erreur de casting lors du dernier mercato, et a obtenu une réponse de la part des dirigeants marseillais. Ces derniers utilisent un argument assez étonnant pour justifier leur travail du récent marché des transferts. « Sur les hauteurs de La Commanderie, on considère que le mercato n'a rien à voir avec les difficultés actuelles et on n’éprouve aucun regret. On prend en exemple le Real Ma­drid qui a joué une demi-saison avec plusieurs titulaires en défense blessés, mais qui a continué à gagner. Et on juge que l’équipe marseillaise n’est pas moins forte qu’il y a six mois », explique Ludovic Ferro, journaliste pour La Provence.

L'OM doit attendre la fin de saison

Pour savoir si cette comparaison avec le Real Madrid est judicieuse, il faudra tout de même attendre la fin du championnat de Ligue 1. Car si l'Olympique de Marseille échouait dans sa quête d'un ticket pour la prochaine Ligue des champions, il se pourrait bien que les supporters soient nettement moins philosophes qu'actuellement.