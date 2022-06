Marcelo du Real Madrid à l’OM, la folle rumeur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré la venue de Sead Kolasinac au mercato hivernal, l’OM est toujours à la recherche d’un latéral gauche dans l’optique de la saison prochaine.

Et pour cause, l’ancien défenseur de Schalke 04 et d’Arsenal n’a pas vraiment apporté les garanties espérées à ce poste de latéral gauche. Sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2023, Sead Kolasinac restera à l’OM cet été mais aux yeux de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria, il s’agit avant tout d’une doublure. Reste maintenant à trouver… le titulaire. Luan Peres a dépanné sur le côté gauche cet été mais Jorge Sampaoli le considère davantage comme un défenseur axial. Pablo Longoria s’est donc lancé à la quête d’un joueur à ce poste de latéral gauche et selon les informations très surprenantes du média turc Fanatik, le président de l’OM a manifesté son intérêt pour recruter Marcelo, en fin de contrat avec le Real Madrid et qui va quitter la capitale espagnole le 30 juin prochain.

Une offre de l'OM transmise à Marcelo ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcelo Vieira (@marcelotwelve)

Vainqueur de la Ligue des Champions, l’international brésilien a soulevé la coupe aux grandes oreilles au Stade de France il y a une semaine, bien qu’il n’ait pas disputé la finale. Du haut de ses 34 ans, Marcelo n’était plus du tout un titulaire aux yeux de Carlo Ancelotti, lequel lui a préféré Ferland Mendy tout au long de la saison. Malgré tout, Marcelo garde une belle cote sur le marché des transferts. Fanatik rapporte qu’un club du Qatar lui a offert un pond d’or. Mais l’entourage de Marcelo a refusé cette proposition, le joueur ayant la volonté de rester en Europe. Deux clubs ont alors tenté le coup selon le média turc : l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe, deuxième du championnat turc cette saison. Pour l’heure, le choix de Marcelo se tournerait davantage vers Fenerbahçe, un club que lui a conseillé son compatriote Roberto Carlos, lequel a porté les couleurs du club turc. Reste maintenant à voir si l’intérêt de l’OM se confirmera et si oui, si Pablo Longoria fera le forcing pour faire venir Marcelo.