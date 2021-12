Luis Henrique, décollage imminent avec l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ça y est, il est lancé Luis Henrique ! L'ailier brésilien a inscrit son premier but sous les couleurs de l'OM ce dimanche après-midi en 32e de finale de la Coupe de France. Dans la lignée d'une belle performance à Strasbourg, il semble que le Brésilien frappe enfin à Marseille.

Depuis son arrivée à l'OM à l'été 2020, Luis Henrique suscite une attente auprès des supporters marseillais. Décrit comme un jeune ailier plein de promesses quand il évoluait à Botafogo, le joueur qui vient récemment de fêter ses 20 ans n'a pas encore convaincu sur la Canebière. Ses performances ont été souvent décevantes et son efficacité fut bien insuffisante. Luis Henrique a tardé à se montrer décisif et à faire trembler les filets. C'est ainsi avec un certain enthousiasme que les supporters marseillais ont du accueillir son premier but survenu ce dimanche. Face aux amateurs du Cannet-Rocheville, en 32e de finale de coupe de France, Henrique a enfin marqué son premier but 16 mois après son arrivée dans la cité phocéenne.

Un but et une passe décisive en deux matches

L'adversaire était certes modeste mais Luis Henrique vient de se montrer décisif pour la seconde fois consécutive. En effet, il y a une semaine, il avait offert sa première passe décisive de la saison sur le magnifique but de Bamba Dieng à Strasbourg. Cela fait donc deux buts dans lesquels il est impliqué en l'espace d'une semaine, ce qui fait déjà espérer le vrai départ du Brésilien avec l'OM.

Une bonne séquence du Brésilien qui demande confirmation pour le staff marseillais. Le joueur, souvent annoncé partant en prêt en janvier, pourrait ainsi peut-être faire changer d'avis ses dirigeants et devenir le joker de luxe tant attendu à Marseille.