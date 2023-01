Longoria refuse de le vendre, il jure fidélité à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, l’Ajax Amsterdam s’est heurté au refus de Pablo Longoria pour le défenseur de l’OM, Leonardo Balerdi.

Désireux de recruter un défenseur central lors de ce mercato hivernal afin de compenser la vente de Daley Blind au Bayern Munich, l’Ajax Amsterdam prospecte du côté de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, les dirigeants néerlandais ont coché le nom de Leonardo Balerdi pour succéder à Daley Blind. Il faut dire que Balerdi réalise une excellente saison sous les ordres d’Igor Tudor en Provence, d’où l’intérêt de l’Ajax, qui était prêt à formuler une offre supérieure à 10 millions d’euros. Pablo Longoria, qui sait l’importance de Leonardo Balerdi à Marseille, notamment en raison des nombreuses absences d’Eric Bailly, a rapidement mis l’Ajax au parfum en valorisant le défenseur argentin à 25 millions d’euros. Un tarif qui a nettement refroidi le club d’Amsterdam qui n’a plus donné de nouvelles aux dirigeants de l’OM depuis.

Balerdi jure fidélité à l'OM au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

Leonardo Balerdi est donc parti pour rester à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, ce qui ne va pas déplaire à l’intéressé. En conférence de presse avant le choc de ce soir entre l’OM et le Stade Rennais en 16es de finale de la Coupe de France, Leonardo Balerdi a juré fidélité à Marseille, un club qu’il n’entend pas quitter au moment où il s’y impose enfin. « Le mercato ? Oui c’est vrai qu’il y a eu des contacts mais je veux rester ici. Je remercie l’Ajax d’avoir taper à la porte parce que c’est un grand club mais je suis aussi dans un grand club. Par respect pour mes coéquipiers, je dois rester ici » a livré Leonardo Balerdi, qui n’a aucunement l’intention de quitter Marseille au mercato. Une chose est en tout cas certaine pour le club phocéen : si Leonardo Balerdi continue à enchainer les bonnes performances cette saison, les grosses offres vont pleuvoir l’été prochain, et pas seulement en provenance de l’Ajax Amsterdam. Pablo Longoria peut d’ores et déjà s’en frotter les mains.