Longoria en feu, Saliba et Harit achetés par l’OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Deuxième de Ligue 1 à cinq journées de la fin, l’OM espère réaliser un gros mercato et souhaite définitivement recruter Amine Harit et William Saliba.

Le bonheur est dans le prêt pour l’Olympique de Marseille, qui a réalisé de jolies coups l’été dernier avec les prêts avec option d’achat automatiques de Cengiz Ünder, de Mattéo Guendouzi ou encore de Pau Lopez, qui seront tous les trois Marseillais la saison prochaine. Deux autres joueurs ont un rôle capital en cette fin de saison pour Jorge Sampaoli, il s’agit de William Saliba et d’Amine Harit. Respectivement sous contrat avec Arsenal et Schalke 04, les deux joueurs de l’OM ne sont eux pas prêtés avec option d’achat. S’il veut les conserver, Pablo Longoria va donc devoir négocier un transfert ou un second prêt pour William Saliba et Amine Harit. Tandis que tout semble possible pour le Marocain, dont le club allemand évolue en deuxième division, il paraissait totalement impossible que William Saliba puisse être définitivement recruté par l’Olympique de Marseille au vu de sa valeur marchande et de son nouveau statut d’international français.

William Saliba… tu es trop heureux chez nous, pourquoi partir ??? 💙 pic.twitter.com/mhA1KEJtTH — Youssiño 🎥  (@Youssino_) April 19, 2022

Et si Saliba restait à l'OM ?

Pablo Longoria pourrait finalement réussir un véritable exploit dans ce dossier puisque selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, le président de l’OM est très confiant quant à la finalisation des dossiers William Saliba et Amine Harit. « Ca sent bon pour Harit à l’OM. Ca sent bon pour Saliba à l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions. Longoria travaille bien, doucement mais sereinement » a publié l’insider sur son compte Twitter. Reste maintenant à voir si ces deux informations se confirmeront lors du prochain mercato estival, mais elles changeraient bien évidemment la donne aux yeux de Jorge Sampaoli. En conférence de presse il y a quelques jours, l’entraineur de l’OM a dévoilé sa stratégie dans l’optique du prochain mercato : conserver les meilleurs joueurs actuels et y ajouter trois à quatre éléments pour renforcer la compétitivité de l’effectif. Si l’OM parvenait à conserver Saliba et Harit en plus de Guendouzi, Ünder and co, les paroles de Jorge Sampaoli prendraient tout leur sens.