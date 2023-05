Longoria discute avec un joueur de l'OL et se prend une claque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL, Moussa Dembélé plait à l’OM mais ses demandes salariales ont jeté un énorme froid sur cette piste.

A la recherche de joueurs offensifs pour renforcer l’effectif à la disposition d’Igor Tudor la saison prochaine, Pablo Longoria a identifié plusieurs cibles dans l’optique du prochain mercato. A la surprise générale, le président de l’Olympique de Marseille a manifesté un réel intérêt pour Moussa Dembélé, en fin de contrat en juin avec l’Olympique Lyonnais et qui n’a quasiment pas joué de la saison sous les ordres de Laurent Blanc dans le Rhône.

Malgré sa saison blanche, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow est un goleador confirmé et qui a empilé les buts en Ligue 1 ces dernières saisons, raison pour laquelle Pablo Longoria a approché son entourage afin de prendre la température. Sportivement, Moussa Dembélé n’a pas fermé la porte à Marseille. Financièrement en revanche, cela ne devrait pas matcher entre le futur ex-attaquant de l’OL et le club marseillais.

Dembélé et Zaha, des pistes déjà refermées

Selon les informations de La Provence, les prétentions de Moussa Dembélé et de son entourage sont jugées « exorbitantes » et la piste a immédiatement été refermée par l’état-major de Marseille. Dans le secteur offensif, il est également peu probable de voir débarquer Wilfried Zaha sur la Canebière. Car malgré les rumeurs, l’OM ne s’intéresse tout simplement pas à l’international ivoirien, en fin de contrat avec la Côte d’Ivoire, selon le quotidien marseillais.

En réalité, la piste offensive n°1 de Marseille actuellement n’est autre… qu’Alexis Sanchez. Les discussions sont en cours pour prolonger le contrat de l’international chilien. Et au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, on affirme que la troisième place de l’OM ne change rien. Les deux parties sont alignées sur la volonté de continuer ensemble et s’imaginent un destin commun pour 2023-2024. Une excellente nouvelle pour Igor Tudor, qui a systématiquement fait d’Alexis Sanchez son joueur cadre cette saison. Et qui pourra de nouveau compter sur lui l’année prochaine, à moins d’un gros revirement de situation.