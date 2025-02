Longoria craque en tribune, une vidéo sidérante

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria était très énervé au Stade de l'Abbé-Deschamps. Et avant d'accuser les arbitres de corruption, le président de l'OM a piqué une crise de nerfs dans les tribunes.

C'est une séquence qui fait évidemment le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures, un spectateur présent dans la tribune officielle lors du match entre Auxerre et Marseille a filmé la réaction du président de l'Olympique de Marseille après l'expulsion, pourtant pas scandaleuse, de Cornelius, suite à un deuxième carton jaune. Dans cette courte séquence, on voit Pablo Longoria bondir de son siège et faire des petits sauts qui témoignent de sa colère et même de sa rage. Une réaction qui peut tout de même étonner de la part du patron de l'OM, lequel perd visiblement le contrôle de ses nerfs durant quelques secondes.

🚨La vidéo de Longoria qui QUITTE la tribune en COLÈRE ! pic.twitter.com/uELQB3Fmw3 — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 22, 2025

Du côté des supporters marseillais, qui ne voient rien de répréhensible sur le geste de Cornelius, on estime que Pablo Longoria est dans son rôle. Mais pour les observateurs neutres, il est clair que le président de l'Olympique de Marseille a perdu tout contrôle samedi soir, ses accusations sans preuve contre les arbitres étant le symbole du craquage total de l'homme fort de l'OM au stade de l'Abbé Deschamps. A voir comment cela va se finir, mais Pablo Longoria va devoir être plus zen, histoire de ne pas se mettre dans un tel état. Pour l'instant, l'OM n'a pas communiqué officiellement suite à ce qu'il s'est passé à Auxerre, preuve d'un malais certain du côté du Vélodrome.