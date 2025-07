Liverpool fonce sur un ancien flop de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Liverpool a encore prévu de passer à l'action sur le marché des transferts. Les Reds cherchent notamment une nouvelle solution en attaque, compte tenu des derniers événements...

Liverpool veut se donner les moyens de gagner de nouveau la Premier League la saison prochaine mais également d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Cela passera par des nouvelles recrues sur le marché des transferts. Le club de la Mersey a déjà fait fort avec des arrivées importantes, comme Jérémie Frimpong, Milos Kerkez et Florian Wirtz. Mais Liverpool a aussi subi la perte d'éléments de qualité, comme Trent Alexander Arnold, Caoimhin Kelleher, Jarell Quansah ou encore Diogo Jota... Raison pour laquelle les champions d'Angleterre veulent une nouvelle option en attaque, surtout que l'avenir de Darwin Nunez n'est aussi pas encore certain dans le club anglais.

Liverpool adore Luis Suarez

Selon des informations relayées par TeamTalk, la direction des Reds est au travail pour dénicher une perle rare. Les noms de Victor Osimhen ou encore Hugo Ekitike sont récemment revenus mais c'est bien vers un ancien de l'OM que Liverpool pourrait se tourner. En effet, les pensionnaires d'Anfield auraient l'intention de passer à l'action pour s'attacher les services de Luis Suarez. A Bola croit même savoir qu'Arne Slot est un grand fan du Colombien, qui fait le bonheur d'Almeria depuis son transfert en provenance de Marseille en 2023. Le club espagnol veut près de 25 millions d'euros pour lâcher Luis Suarez. C'est bien moins que les options Osimhen et Ekitike. Une arrivée à Liverpool serait en tout cas une belle revanche pour Luis Suarez et aurait sans doute un goût amer pour l'Olympique de Marseille, club dans lequel le joueur de 27 ans n'aura pas eu sa chance. Il n'avait joué que 11 petits matchs avec les Phocéens avant de repartir en Liga du côté d'Almeria.